أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتابع موعد لقاء برشلونة ضد ليفانتي

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، يلعب اليوم فريق برشلونة الأسباني ضد فريق ليفانتي، في أطار الجولة الثانية والعشرين من جولات الدوري الأسباني الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة برشلونة/ ليفانتي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 الدوري الأسباني

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية