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أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || وتابع موعد لقاء برشلونة ضد ليفانتي

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 تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، يلعب اليوم فريق الأسباني ضد فريق ليفانتي، في أطار الجولة الثانية والعشرين من جولات الدوري الأسباني الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت ، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار على مستوى العالم.

 

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة
برشلونة/ ليفانتي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 الدوري الأسباني

 

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية

  1. نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
  2. لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
  3. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
  4. الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في الممتاز لكرة القدم.
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