عندنا || التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وأعرف موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الأسباني

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية.

تنقل قناة بي إن سبورت HD 3، مباراة برشلونة ضد ليفانتي في أطار الجولة ال 22 من الدوري الأسباني الممتاز، وتذاع المباراة الساعة 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت السعودية، 24.00 بتوقيت أبوظبي.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة برشلونة / ليفانتي 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 3 الدوري الأسباني

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها