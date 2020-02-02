أعرف|| تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمبارة نهضة بركان ضد زاناكو في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية، تنقل اليوم مباراة نهضة بركان ضد فريق زاناكو الزمبي، في أطار الجولة السادسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة في المغرب وتنقل على شاشة بي إن سبورت HD 1 الساعة 20.00 بتوقيت المغرب، 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية والقناة المغربية 3 التردد الأرضي.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة نهضة بركان / زاناكو 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية، 20.00 بتوقيت المغرب HD 1 الكونفدرالية الأفريقية

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة