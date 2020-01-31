هنا || تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري المغربي وشاهد مباراة اتحاد طنجة ضد سريع وادي زم

تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية ، تنقل القناة الثالثة المغربية الرياضية الليلة، مباراة نادي أوليمبيك آسفي ضد فريق مولدية وجدة، في الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الرابطة المغربية المحترفة لكرة القدم اتصالات، وتقام المباراة الساعة الخامسة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة اتحاد طنجة / سريع وادي زم 19.00بتوقيت المغرب،20.00 بتوقيت القاهرة المغربية الرياضية الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة