رموز: تردد قناة بي إن سبورت 1 & 2& 3 amp والمفتوحة والرياضية الثالثة و السابعة “تردد بي ان سبورت” الرياضية bein sport MAX 2020 لنقل مباريات كرة القدم

متابعة لكافة ترددات القنوات على الأقمار الصناعية، ونعرض لكم كافة الأخبار المتعلقة بالقنوات الفضائية عند تحديثها أولا بأول، من خلال متابعة دورية، ونتابع اليوم واحدة من قنوات الرياضة العالمية، وهي قناة بي ان سبورت الرياضية التي تهتم بنقل العديد من الدوريات الرياضية العالمية، تردد بي ان سبورت.

لم نتوانى عن التحديثات العامة، وذلك حول قنوات النايل سات بشكل إخباري عام، تابع المقال ونحن معكم بكل جديد عبر نقل المحتوى الرياضي، يمكنكم الدخول وسهولة عرض القنوات الرياضية، ونتابع معكم جدول الترددات الخاصة بالقنوات، وهي قنوات مشفرة على النايل سات وعلى عرب سات وغيره.

قناة بي إن سبورت الرياضية

تعد قناة بي إن سبوت من أقوى القنوات الرياضية، التي تقوم ببث أهم المباريات في الدوريات المختلفة من جميع دول العالم، والتي لاقت إقبالا من الجماهير في مختلف الأنحاء، تضم القناة باقة من العديد من القنوات التي تبث برامجها على مدار 24 ساعة، عبر القمر الصناعي نايلسات والعربسات، وتعمل القناة بصيغتي ال HD & SD.

قد يهمك أيضًا:

Advertisements

ضبط تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تردد بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD Ar لنقل كرة القدم 2020

القمر الصناعي التردد تصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 7 غرب 12245 2/3 عمودي V عرب سات 26 شرق 11180 2/3 عمودي V

تردد بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11055 5/6 H نايل سات 12264 3/ 2 H نايل سات 11084 6/ 5 H نايل سات 12475 2/3 H نايل سات 12476 2/3 H

جميع معدلات الترميز ثابتة وهي 27500

تردد بي إن سبورت على عرب سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب عرب سات 12379 6/ 5 H

التردد على قمر سهيل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب سهيل سات 11566 2/3 H سهيل سات 11547 5/6 V

تردد قناة بي إن سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية

قمر النايل سات تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى. قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى. قمر النايل سات تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر العرب سات تردد 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات

قمر النايل سات: تردد 12264 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر سهيل سات: تردد 11547 معدل الترميز 27500 عمودى

تردد قناة بي إن سبورت 3 على النايل سات

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12265 27500 أفقي H 3/2

تردد قناة بي إن سبورت 7

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12476 27500 عمودي V 2/3

جودة القناة على النايل سات

القناة تنقل الإشارة بصيغة عالية الجودة، وتعمل على الريسيفر HD، وقد تعمل على الريسيفر العادي، ونتابع معكم كل جديد.

القناة تعمل بصيغة HD على النايل سات، وتعمل على الريسيفر HD بشكل جيد، ونود أن نخبركم بأنها من المحتمل أن تعمل على الريسيفر العادي، وفي حالة عدم التمكن من متابعة القناة على الريسيفر العادي، يمكنكم شراء ريسيفر HD لكي تتمكن من متابعة القناة بصورة ممتاز بدون تقطيع، وقد قمنا بنقل الصورة الخاصة بالقناة، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة.