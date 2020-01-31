استنتاج: تردد قناة ابو ظبي الرياضية سبورت الأولى والثانية “AD Sports Frequency 2020” متابعة دورية .. تقارير الرياضة المحلية

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل العديد من الرياضات المتنوعة، من أجل ذلك ننقل التردد المجاني للقناة التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، بسبب نقلها مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، قناة ابو ظبي سبورت تعتبر القناة الأولى بالإمارات، ونرصد لكم التردد المجاني للقناة AD Sports Frequency 2020 ومعرفة محتوى البث الخاص بها، وفي أسفل المقال تجد التقرير الخاص بالبث المباشر للقناة ونحن معكم بكل جديد2

أبو ظبي الرياضية من ضمن القنوات التي يهتم بها المشجع لكرة القدم، حيث تنقل مباريات كأس زايد، بطولة محمد السادس لكرة القدم، والتي يتابعها الجميع في الوطن العربي، ونتابع معكم القناة الآن، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة، يمكنكم الدخول وسهولة عرض القنوات بشكل عام.

اليوم نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الشاملة التي نقوم بها، ونرصد معكم تردد أبو ظبي الرياضية إتش دي، من أجل متابعة مباريات البطولة العربية التي تنطلق اليوم، يمكنكم الدخول وسهولة المتابعة للقناة، حيث تبدأ مباريات دور ال32 اليوم، ونحن معكم بالتحديثات اللازمة.

AD Sport Frequency

يمكنكم التعرف على تردد القناة الإتش دي والتردد إس دي فيما يلي HD-SD:

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 HD 2020

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12467 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية HD 1

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 HD 2020

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12467 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية HD 2

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 SD 2020

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12223 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية SD 1

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 SD 2020

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12230 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية SD 2

الفارق بين التردد HD والتردد SD 2020

سؤال هام يطرحه الجميع، وهو ما الفارق بين تردد قناة ابو ظبي الرياضية إتش دي والتردد إس دي، ونود أن نبلغكم أن التردد إتش دي، يعمل على ريسيفر إتش دي ولا يعمل على الريسيفر العادي، والتردد الإس دي يعمل على الرسيفر العادي ويعمل على الريسيفر إتش دي، ونرصد لكم الترددات بعد أن قمنا بتجربتها بشكل شخصي، ونرحب بالتعليقات حول جودة القناة.