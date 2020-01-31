أضبط تردد قناة زي ألوان 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات – أطلالة مميزة لأقوي البرامج والمسلسلات والأفلام الهندية

نتابع معاً حركة تغيير تردد أشهر قناة بالساحة والتي حققت منذ بدايتها شعبية كبيرة بالوطن العربي، علاوة على نسبة المشاهدة العالية التي تكتسبها يومياً، بالتأكيد نتحدث عن تردد قناة زي ألوان 2019 الجديد، التي تبث على مدار الساعة أضخم الأعمال الهندية الحصرية، فقد كانت انطلاقة قناة زي ألوان في عام 2012، وتعرض عبر شاشتها باقة متنوعة من الأفلام الهندية والبرامج المتنوعة والمسلسلات المدبلجة وكذلك تحويل المسلسلات المدبلجة إلى اللغة العربية مما يروق ذاك لجميع متابعيها نجاحها في مخاطبة جميع الفئات العمرية بالأسرة.

تعمل قناة زي ألوان بشكل دائم على تطوير القناة مما يزيدها تميز، حيث أنها تقدم بشكل مستمر أحداث المسلسلات العربية والدنيا المدبلجة لمتابعه.

تردد قناة زي ألوان الجديد 2020

ينقسم مقر قناة زي ألوان إلى مقرين يستقر مقرها الأساسي بدولة الإمارات تحديداً بإمارة دبي، ويقع مقرها الثاني بالمملكة، ويملك قناة زي ألوان رجل الأعمال في الهند “سويهاش”، أما عن عروض المسلسلات والأفلام الهندية التي تعرضها قناة زي ألوان أشهرها.

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تردد Zee Alwan 2019

القمر الصناعي تردد الاستقطاب الترميز معدل الخطأ نايلسات 11938 رأسي 27500 3/4

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