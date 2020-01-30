“بجودة عالية” .. تردد قناة اليرموك 2020 الجديد الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثامنة

يبحث جميع عشاق مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة اليرموك الناقلة لأحداث المسلسل مترجماً للغة العربية، حيث أصبحت مسلسل قيامة عثمان هو الشغل الشاغل دلى جميع عشاق الدراما التركية، وذلك بسبب النجاح الساحق الذي حققه العمل طوال الحلقات الماضية، أما عن ترقب متابعى وعشاق العمل لهذه الحلقة، فذلك لما تضمنته الحلقة السابقة من أحداث مثيرة وشيقة جذبت ملايين المتابعين وجعلتهم في ترقب شدديد لمتابعة أحداث الحلقة الثامنة من المؤسس عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثامنة

إستطاع مسلسل المؤسس عثمان أن يحقق أعلى نسب متابعة في الوطن العربي خلال الفترة الماضيةـ، وذلك لما تناول العمل من حبكة درامية متميزة جميع بين الأحداث التاريخية للغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية وبين الدراما المثيرة أو الأكشن الذي تضمنه العمل وأيضا الدراما الإجتماعية الذي قدمها فريق عمل المؤسس عثمان وجذبت المشاهدين بشكل كبير، لذلك استطاع المؤسس عثمان أن يكمل مسيرة نجاح مسلسل قيامة أرطغرل والذي استمر لمدة خمس مواسم متتالية.

تردد قناة اليرموك 2020 الجديد

بعد أن تم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثامنة أمس عبر قناة atv التركية، أصبح الجميع في ترقب شديد لمتابعة أحداث العمل بعد ترجمتها للغة العربية لمتابعة مزيد من التفاصيل والإستمتاع باحداثها الشيقة، وإليكم الآن تردد قناة اليرموك لمتابعة أحداث الحلقة السابعة من المؤسس عثمان باللغة العربية.

القمر : نايل سات

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التردد : 11678

الإستقطاب : عمودي

معامل الترميز : 27500