أستقطب أحدث تردد لقناة أبوظبي الرياضية 1-2 على القمر الصناعي نايل سات 2020 الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد حته اليوم في دوري الخليج العربي

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 1-2 المفتوحة، على القمر الصناعي نايل سات، الناقلة لفاعليات ومنافسات دوري الخليج العربي، وبطولة الأندية العربية الأبطال، والعديد من البطولات الأخري الهامة، واستطاعة القناة أن تجذب المشاهد العربي لتميزها، في نقل محتوي ذو جودة عالية أستخدام أحدث أجهزة البث الفضائي في العالم.

يلعب اليوم مباريات الأسبوع 14 من بطولة دوري الخليج العربي للمحترفين، المباراة الأولى تجمع الوحدة ضد الفجيرة، والمباراة الثانية تجمع شباب الأهلي ضد حته، والمباراة الثالثة بين خورفكان ضد الشارقة.

استطاعت قنوات أبوظبي الرياضية أن تستقطب المشاهد العربي في كل مكان من المحيط إلي الخليج، كونها المالك الحصري لبطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي تجمع الأندية الأبطال في الوطن العربي، وتعطي للفائز جوائز مالية هي الأكبر لأي مسابقة في الوطن العربي.

تعرف على أهم مباريات اليوم التي تنقلها قنوات أبوظبي الرياضية

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة الوحدة / الفجيرة 15.15 بتوقيت القاهرة،17.15 بتوقيت أبوظبي أبوظبي الرياضية دوري الخليج العربي شباب الأهلي / حته 15.15 بتوقيت القاهرة،17.15 بتوقيت أبوظبي أبوظبي الرياضية دوري الخليج العربي خورفكان / الشارقة 18.00 بتوقيت القاهرة،20.00 بتوقيت أبوظبي أبوظبي الرياضية دوري الخليج العربي

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1-2 المفتوحة على النايل سات

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز أبوظبي الرياضية 1-2 نايل سات 12226 H 27500

أهم الفاعليات التي تمتلك حقوقها قناة أبوظبي الرياضية 1-2 المفتوحة

الدوري الإماراتي الممتاز لكرة القدم ( دوري الخليج العربي ).

بطولة الأندية العربية الأبطال في كرة القدم ( بطولة زايد للأندية).

بطولة العالم لألعاب القوي.

بطولة كأس أسبانيا لكرة القدم.

بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

أهم البرامج التي تقدم على شاشة قناة أبوظبي الرياضية

برنامج أستوديو الدوري الإماراتي. برنامج أبو ظبي اليوم. برنامج جيم أوفر.

أهم المعلقين والمحللين العاملون بقناة أبوظبي الرياضية

تضم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المتميزين من المعلقين والمحللين الإماراتيين والعرب، لكي تقدم تحليل وتعليق متميز يرضي طموح المتابعين للقناة ومنهم ، علي سعد الكعبي، عصام عبده، علي حميد، فارس عوض، محمد الشامسي، حامد الحرثي، عامر عبد الله، ومن المحللين الرياضيين خليفة سليمان، عبد الله وبران، محسن مصبح، رياض الزواوي، عبد الحميد محمد، مبارك غانم، عارف العواني.

تستعد قنوات أبو طبي الرياضية 1-2 للموسم الجديد للدوري الإماراتي، والبطولة العربية للأندية، والعديد من البطولات التي تمتلك حقوقها، لنقل المباريات كما عودت جمهورها بأحدث الأجهزة والتقنية العالية لتخرج صورة متميزة لمشاهديها.