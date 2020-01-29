ألتقط التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وتابع مباراة ليفربول الليلة ضد وست هام يونايتد

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تستأنف الليلة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع 18 بلقاء وحيد، يجمع وست هام يونايتد ضد ليفربول على ملعب وست هام في الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة، وفي كأس كاراباو عودة نصف النهائي يلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة ملعب المباراة وست هام يونايتد / ليفربول 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 الدوري الانجليزي وست هام مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد 21.45 بتوقيت القاهرة،22.45بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 كأس كاراباو ملعب السيتي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها