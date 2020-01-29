ألتقط التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وتابع مباراة ليفربول الليلة ضد وست هام يونايتد

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.
تستأنف الليلة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع 18 بلقاء وحيد، يجمع وست هام يونايتد ضد ليفربول على ملعب وست هام في الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة، وفي كأس كاراباو عودة نصف النهائي يلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|موعد المباراة
|القنوات الناقلة
|المنافسة
|ملعب المباراة
|وست هام يونايتد / ليفربول
|21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 1
|الدوري الانجليزي
|وست هام
|مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد
|21.45 بتوقيت القاهرة،22.45بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 2
|كأس كاراباو
|ملعب السيتي
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.