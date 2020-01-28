أعرف عندنا || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات وتابع موعد مباراة الأهلي السعودي والعين الإماراتي بدوري أبطال أسيا

تردد قناة بي إن سبورت الجديد، تستعد مجموعة قنوات بي إن سبورت اليوم، لنقل العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال أسيا، من أهم هذة المباريات مباراة العين الإماراتي ضد يونيودكور الأوزبكي، وتنقل المباراة على شاشة بي إن سبورت HD 3، والمباراة الثانية الأهلي السعودي ضد أستقلال دوشتية، وتنقلها قناة بي إن سبورت HD 1

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أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة العين الإماراتي*يونيودكور الأوزباكستاني 16.40بتوقيت القاهرة، 17.40 بتوقيت السعودية ،18.40 بتوقيت أبوظبي بي إن سبورت HD 3 دوري أبطال أسيا الأهلي السعودي* أستقلال دوشتيه 19.30 بتوقيت القاهرة،20.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أسيا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية