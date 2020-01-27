التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات وتابع مباريات الأسبوع 15 من الدوري مصر المقاصة ضد طلائع الجيش

تردد قناة أون سبورت الفضائية، تستأنف اليوم منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز،بلقاءين اللقاء الأول يجمع حرس الحدود ضد أسوان الثانية والنصف عصراً، واللقاء الأخير يجمع مصر المقاصة مع طلائع الجيش في الخامسة مساءً.

تستخدم قناة أون سبورت أحدث أجهزت البث الرقمي على مستوى العالم، وأصبحت من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية في فترة وجيزة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم المحللين ومقدمي البرامج في القناة .

قناة أون سبورت منذ أنطلاقها استطاعة أن تجذب المشاهد المصري والعربي، لما تقدمه من محتوى جيد، واستطاعة أن تحصل على حقوق منافسات وأحداث هامة، أخرها حفل الكاف لاختيار الأفضل في القارة الذي أقيم في الغردقة.

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أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة حرس الحدود / اسوان 14.30 بتوقيت القاهرة أون سبورت، تايم سبورت الدوري المصري مصر المقاصة / طلائع الجيش 17.00 بتوقيت القاهرة أون سبورت ، تايم سبورت الدوري المصري

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت