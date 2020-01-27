عندنا || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات وتابع موعد مباراة بورنموث ضد أرسنال في كأس الاتحاد الانجليزي

تردد قناة بي إن سبورت الجديد، تنقل اليوم قناة بي إن سبورت HD 2 ، دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، بين فريقي بورنموث وارسنال، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة بورنموث/ارسنال 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 كأس الاتحاد

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية