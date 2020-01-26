أحدث تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري المغربي وشاهد مباراة مصر وتونس في نهائي كأس الأمم لكرة اليد الليلة

تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية ، تنقل القناة الثالثة المغربية الرياضية الليلة، مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة في تونس في قصر الرياضة في رادس، الساعة السادسة بتوقيت المغرب وتونس، السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة مصر / تونس 19.00بتوقيت القاهرة،20.00 بتوقيت مكة المكرمة،18.00 بتوقيت المغرب وتونس المغربية الرياضية نهائي الأمم الأفريقية في كرة اليد

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة