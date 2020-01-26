ألتقط فوراً تردد باقة قنوات بي أوت كيو يناير 2020 على مختلف الأقمار الصناعية بعد عودة شارة البث من جديد

تردد قنوات بي أوت كيو الجديد على القمر الصناعي نايل سات، أعلنت الباقة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القنوات سوف تعاود البث من جديد على القمر نايل سات، ونحن نرصد لكم موعد عودة البث والكل ، يريدوا معرفة موعد عودة البث وهو ما سنقدمه لمتابعينا الكرام من خلال هذا المقال.

مفاجأة الموسم تقدمها إدارة قنوات بي أوت كيو مع شركة أيكون العملاقة، ويقدمان جهاز أقل ما يقال عنه أنه جهاز خرافي، يمكنكم من خلاله أستقبال باقة قنوات بي أوت كيو، على القمر الصناعي نايل سات بتقنية سات فقط، بواسطة الإنترنت بدون أي تقنيات أخرى مثل خاصية iptv .



تردد قناة بي أوت كيو الجديد 2020

متابعينا الأعزاء في مصر ودول شمال إفريقيا الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، تتردد أخبار بأن قنوات بي أوت كيو عادة للعمل عبر القمر الصناعي بدر 26، على التردد 11270 معامل الترميز 27500 أستقطاب أفقي، وأن البث هذا تجريبي ليعمم في القريب العاجل في جميع الدول العربية، ونحن نتابع معكم الأخبار أول بأول وسنوافيكم بكل جديد.

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تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

متابعينا الأعزاء نحن متواصلون معكم بكل جديد عن ترددات الباقة الجديدة، وسنوافيكم بأخر الأخبار الخاصة بقنوات بي أوت، لعلمنا بأن عشاق القنوات بالملايين في كافة أرجاء الوطن العربي.