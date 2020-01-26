أستقطب التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وتابع مباراة الأهلي والنجم الساحلي الليلة بدوري أبطال أفريقيا

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

يلتقي الليلة الأهلي والنجم الساحلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقا وتقام المباراة على أستاد السلام الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة ملعب المباراة الأهلي / النجم 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية تايم سبورت التردد الأرضي، بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أفريقيا السلام الدولي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها