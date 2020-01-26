تردد قناة الأهلي Ahly Tv الجديد “يناير 2020” على النايل سات ????مباريات اليوم ???? تمتع بأقوى استوديوهات تحليلية

نقدم لكم تردد قناة الأهلي الجديد 2019 التي يبحث عنه الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم باستمرار لمتابعة مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري وأيضًا متابعة مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وتعرض القناة أبرز البرامج الرياضية المتنوعة التي تستضيف كبار النجوم كرة القدم وتحليل المباريات عقب انتهاء أي مباراة ومن هذا الموضوع نقدم لكم تردد قناة الأهلي الجديد.

تردد قناة الأهلي من أفضل القنوات التي تعرض على شاشتها مباريات الأهلي كما تعرض برامج مميزة واستوديوهات تحليلية وتجدر الإشارة إلى أن قناة الأهلي AL Ahly Tv هي قناة رياضية عربية مصرية ناقلة لمباريات النادي الأهلي ومباريات الأندية الأخرى وناقلة لجميع أخبار النادي الأهلي، وأن قناة الأهلي هي أول قناة يطلق عليها اسم فريق رياضي مصري.

تردد قناة الأهلي AL Ahly Tv الجديد 2019 على النايل سات

نقدم إليكم تردد قناة النادي الأهلي الجديد على النحو التالي:

التردد معدل الترميز معامل الخطأ 12341 (H ) 27500 3/4

تم إنشاء قناة الأهلي في عام 2008 وأيضًا تم انطلاقها بالتعاون مع راديو وتلفزيون العرب وقد بدأ البث الرسمي لقناة الأهلي في 2010 وتتميز القناة بعرض البرامج الرياضية والبرامج التحليلية التي يقدمها أفضل المذيعين وأفضل المعلقين الرياضية كما أن توفر القناة أحدث التقنيات للقدرة على بث أفضل وأحسن صور ذات رؤية واضحة ويمكن لجماهير قناة الأهلي متابعة القناة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الصفحة الرسمية للقناة التي تقدم أخبار النادي الأهلي والأندية الأخرى.

تردد قناة الأهلي الرياضية 2018 على نايل سات

هي قناة رياضية مصرية مجانية غير مشفرة، يتابعها عن كثب عشاق النادي الأهلي المصري، وتقوم ببث المباريات التي يشارك فيها فريق الأهلي على شاشتها.

القمر التردد الاستقطاب نايل سات 12342 رأسي 3/4 -27500 نايل سات 12340 رأسي 2/3-27500

تردد قناة الأهلي علي القمر الصناعي نايل سات

التردد 12341

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 3/4

في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد

التردد 12342

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 3/4

في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد التردد 12340

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 2/3

برامج قناة النادي الأهلي

برنامج ملك وكتابة

برنامج حلقة خاصة

برنامج البيت الكبير

برنامج ستاد الأهلي

برنامج الأهلي اليوم

برنامج ملوك الصالات

برنامج وقت أضافي

برنامج ميديا سبورت

برنامج كواليس التتش

برنامج الأهلي والنجوم

برنامج الكرة والجماهير

برنامج المستطيل الأخضر

برنامج مع المدير الفني

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الجدير بالذكر أن قناة الأهلي هي قناة فضائية مجانية من أفضل قنوات الرياضة التي تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع وبدون تشفير.