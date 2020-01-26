تردد قناة بي أوت كيو Beoutq الجديد على “نايل سات .. عربسات” ???? مباريات اليوم ???? “تحديث يناير 2020”

باقات تردد قناة بي أوت كيو Beoutq الجديد من أكثر ترددات القنوات الرياضية بحثًا لكونها المنافس الأكبر لمجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS القطرية، بالإضافة إلى تعرضها لوقف البث وتغيير التردد في الآونة الأخيرة جعل البحث عنها متضاعف، فجميع محبي كرة القدم ومتابعي المباريات المحلية والعالمية للدوريات المختلفة يرغبون الحصول عليها لمتابعة كل ما تعرضه على شاشتها بجودة فائقة، كما يبحثون عن أنواع الريسفيرات المتخصصة لتشغيلها، لذلك نقدم في هذا المقال كافة ترددات قنوات بي أوت كيو Beoutq الجديدة.

تتميز مجموعة قنوات بي أوت كيو Beoutq بأنه يمكن تشغيلها بدون اشتراك من خلال عرضها للبث المباشر ونقل المباريات الهامة بدون تشفير أو تقطيع بتقنية H265 المسئولة عن نقاء الصوت والصورة، الذين يمثلون أهمية كبرى في عرض المباريات الكروية.

أنواع ريسيفرات تشغيل قنوات بي أوت كيو Beout Q

توجد أجهزة استقبال “ريسيفرات” معينة متخصصة في تشغيل قنوات بي أوت كيو Beout Q ومن أبرزها الآتي:

سيناتور 999.

ستار سات 2000.

أكستريم 90000.

كيوماكس H7.

T8 تايجر.

تردد قناة بي أوت كيو beoutQ الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات

تستطيعون ضبط ترددات قنوات قناة بي أوت كيو Beout Q على قمري النايل سات والعرب سات من خلال أجهزة الاستقبال السابق ذاكرها فور ضبط بيانات الجدول التالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 12344 نايل سات عمودي V 27500 5/6 12034 نايل سات أفقي H 27500 5/6 11270 عرب سات أفقي H 27500 5/6 12207 عرب سات أفقي H 27500 5/6 11919 عرب سات عمودي V 27500 5/6 12380 عرب سات عمودي V 27500 5/6

خطوات تحديث أجهزة الاستقبال لقنوات بي اوت كيو الرياضية

أولاً: الانتقال لقائمة قنوات التلفزيون العادية

ثانيا: الضغط على زر الإعدادات بواسطة الريموت الخاص بجهاز استقبال بي أوت كيو الرياضية beoutq

ثالثاً: قم باختيار (TV Setting)

رابعا: قم باختيار (System)

خامسا: قم باختيار (System Update)

رابط قناة بي اوت كيو

رابط البث المباشر لقناة بي أوت كيو 10 قنوات

رابط جدول مباريات بي أو كيو بث مباشر

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يجدر الإشارة إلى أن تردد قناة بي أوت كيو Beoutq يتعرض إلي تعديل وتغيير باستمرار نظرًا لتوفقه لأسباب تتعلق بالمصنفات والبث الفضائي، لذلك نعمل على عرض كل جديد وتحديث مستمر له في حال تغييره.