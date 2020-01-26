تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne ???? مباريات اليوم ???? يناير 2020 طريقة إضافة الشفرة لجميع أجهزة الاستقبال

ذاع صيت تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne خلال الفترة الماضية، حيث تمكن المشاهد من خلال هذه القناة الاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لمباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الذي نقدم لكم من خلاله جدول تردد قناة الجزائر الأرضية لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية وأقوى استوديوهات التحليلية عبر القمر الصناعي الشهير النايل سات، لاسيما أن حصلت قناة الجزائر على حقوق بث عشر مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تشمل مباراة الافتتاح – مباريات نصف النهائي – المباراة النهائية – مباريات منتخب الجزائر من خلال البث الأرضي للقناة .

وبالطبع سنغرض أيضا طريقة كسر وفك شفرة جميع أجهزة الاستقبال الخاصة باستقبال إشارة قناة الجزائر الرياضية الأرضية، كما يزداد البحث عن تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخرى التي تبث القناة إشاراتها من خلال هذه الأقمار.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية وطريقة فك شفرة أجهزة الاستقبال

بداية ساخنة وتوازن في وسط الملعب في محاولة للاستحواذ على مسرح العمليات، حصل عدنلان قديورة من الجزائر على بطاقة صفراء، وكذلك حصل محمد كامارا من غينيا عل بطاقة صفراء، وا تزال النتيجة التعادل السلبي في الدقيقة 20.

تردد قناة الجزائر الأرضية

قناة الجزائر الأرضية وجدت قبول وصدى رائع بدول الشمال الأفريقي، يتابعها محبي كرة القدم ويبحثون عن ترددها لمعرفة كل جديد عن مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الأراضي المصرية، بحيث تقدم القناة من خدمة ممتازة في نقل بعض مباريات كرة القدم لبطولة كأس أفريقيا.

جدول تردد قناة الجزائر الأرضية

من هنا نقدم لكم جدول تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات 2019 التي تتيح متابعة جميع أخبار الجزائر العامة ومشاهدة مباريات كرة القدم لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الرموز الأتية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 11680 أفقى 27500 النايل سات

قناة الارضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

رابط المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‏ (‏Télévision Algérienne – المؤسسة العمومية للتلفزيون على الفيس بوك

خطوات إضافة شفرة قناة الجزائر الرياضية لأجهزة الاستقبال

بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all: قف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول Advertisements طريقة وضع الشفرة لأجهزة ig720&730&740 أولا يجب وضع الشقرة بدون حروف صغيرة .

الوقوف على القناه المراد فتحها اضغط انفو اربع مرات تظهر لك فيمة وضع الشفره ولو لم تظهر اضغط منيو 6666 طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD قف على القناه المشفرة اضغط من الريموت 8282 ستظهر قائمة الشفرات ندخل التردد والشفرة ثم OK طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333. Menu

Setting

Plugin MANAGE

Type: Patch , Status: On

قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة

اضغط 8899 لتفعيل الباتش

برامج قناة الجزائرية الرياضية الثالثة الفضائية

تقدم القناة باقة مختارة ومتميزة من اهم البرامج والفقرات الفنية والنشرات الإخبارية بالإضافة الى تغطية حصرية وشاملة لكافة المهم من الأحداث ومن اهم برامج القناة ما يلي:

برنامج مساء الثالثة

ضيف الثالثة

قرائيات

الجزائر نت

الأسبوع الرياضي

ساعة رياضة

دوري المحترفين

في دائرة الضوء

تقدر تربح

فتاوى على الهواء

صباح الخير يا جزائر.

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في حال كان لديكم أي استفسار يرجى ترك تعليق بالاستفسارات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين على الإجابة على جميع التغليقات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة على تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne الجديد.