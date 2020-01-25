تردد قناة المحور الجديد على النايل سات 2020

نقدم لكم تردد قناة المحور الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي تعتبر أحدي القنوات العربية المجانية المتخصصة في بث وتقديم باقة من أفضل البرامج المنوعة، ولم تقتصر القناة على تقديم محتوي محدد، ولكن يتنوع محتواها لتناسب جميع أفراد الأسرة.

وهي قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون تشفير أو انقطاع، ويتنوع محتواها بين برامج ثقافية وترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة الأخري.

وتمكنت القناة من تحقيق شهرة ونجاح باهر وامتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات، وهي ملك لرجل الأعمال الكبير حسن راتب، وتبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وكانت قد انطلقت عام 2005.