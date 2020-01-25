تردد قناة نايل سينما الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة نايل سينما على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات النيل الفضائية المتخصصة.

وهي قناة مصرية مجانية تبث على مدار ساعات اليوم بشكل متواصل دون انقطاع أو تشفير، وتقوم بعرض وتقديم باقة من أفضل الأفلام العربية والمصرية، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمهرجانات الخاصة بالأفلام العربية التي نجحت في الاستحواذ على العديد من الجوائز.

وتضم باقة قنوات النيل المتخصصة أثني عشر قناة ومنها “النيل الرياضية، نايل لايف، نايل دراما، نايل كوميدي، نايل فاميلي، قناة مصر التعليمية، النيل للأخبار، النيل الثقافية”، وانطلقت تلك المجموعة على النايل سات عام 1998.