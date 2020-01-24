إشارات ورموز أشهر ترددات القنوات التركية “يناير 2020” مسلسلات دراما تركية على نايل سات عرب سات

نقدم لكم اليوم أشهر قنوات المسلسلات التركية 2020، حيث تعرض هذه القنوات العديد من المسلسلات التركية الشهيرة وآلتي حققت نسب مشاهدة كبيرة، وذلك على قمر عرب سات، ونايل سات وترك سات والهوتبيرد، وتقدم القنوات التركية أشهر الأعمال الدرامية التركية مدبلجة أو مترجمة للغة العربية، ومن أِهر هذه القنوات، قناة TRT1k قناة show tv،قناة تايم تركي، قناة CRT دراما، قناة حريم السلطان.
وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة انتشرت قنوات المسلسلات التركية انتشاراً واسعا في الأوساط العربية، حيث استحوذت قنوات المسلسلات التركية على نسب مشاهدة متزايدة، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير عن أهو القنوات التي تعرض المسلسلات التركية الشهيرة.
تردد قنوات المسلسلات التركية المدبلجة على النايل سات 2020
ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم جداول تفصلية عن أشارات ترددات قنوات المسلسلات التركية حتى نمكنكم من استقبال إشارة هذه الترددات بكل سهولة ويسر.
تردد قناة show tv التركية 2020
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|Turksat ” ترك سات”
|12209
|27500
|3/4
|عمودي (v)
تردد قناة تايم تركي 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|نايل سات
|11526
|27500
|3/4
|أفقي(h)
تردد قناة CRT دراما 2020
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|نايل سات
|12226
|27500
|5/6
|عمودي (v)
تردد قناة أبو ظبي دراما 2020
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نيل سات
|12226
|27500
|3/4
|افقي
تردد قناة حريم السلطان 2020
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|11177أو 11179
|27500
|3/4
|أفقي (h)
تردد قناة MBC دراما الجديد 2020
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|11938 أو11470
|27500
|3/4
|عمودي (v)
تردد قناة بلاي حكايات 2020
|اسم القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|11179
|27500
|3/4
|أفقي (h)
|نايل سات
|12360
|27500
|3/4
|عمودي (V)
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