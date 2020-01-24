تردد قناة الرأي الكويتية alrai على نايل سات تحديث يناير 2020 “جداول مُفصلة” روائع البرامج والأعمال الدرامية

نقدم لكم تردد قناة الرأي الكويتية alrai والتي تحظي باهتمام كبير من قطاع عريض من المشاهدين العرب على امتداد الوطن العربي الكبير، فقد أصبحت قناة الرأي الكويتية محط أنظار الكثيرين لما تقدمة من محتوى متميز وراقي، حيث استطاعت القناة مؤخرا من جذب الكثير من المشاهدين، فقد تطورت برامج القناة خلال الفترة الأخيرة، واستخدمت أحدث التقنيات العالمية، وقناة الرأي هي قناة مقرها بدولة الكويت، وتنتمي لمجموعة الرأي الإعلامية، وتجدر الإشارة أن قناة الرأي الكويتية تبث محتواها باللغة العربية، هذا وقد ذاع صيت القناة لتصبح قناة الأخبار والمنوعات الأولى عربيا وخليجيا،

ومن الجدير بالذكر أن قناة الرأي الكويتية مرت خلال الفترة الأخيرة بتعديل تردداتها على القمر نايل سات وعرب سات وتوقف بثها لبعض الوقت في العديد نت البلدان العربية، وأخيراً عادت قناة الرأي ليغطي بثها جميع البلاد العربية من خليجه إلى محيطه، فقناة الرأي تعتبر من أعرق القنوات العربية، نقوم القناة بثث محتوي رائع يناسب جميع الفئات المجتمعية العربية وجميع الفئات العمرية، وهذا ما جعلها القناة الأولى لدى المشاهد العربي، أما عن محتوى القناة فيتنوع ما بين البرامج الإخبارية وكذلك البرامج الحوارية الشهيرة التي تتعرض لكل ما يهم المواطن الغربي، فالقناة تعرض وتبث البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تهتم القناة بالأعمال الدرامية وخاصة الأفلام العربية والمسلسلات، أما لهواة الأفلام الأجنبية فلهم حط وافر على شاشة قناة الرأي الكويتية.

تردد قناة الرأي الكويتية alrai على نايل سات

رابط قناة الرأي الكويتية بث مباشر رابط قناة الرأي الكويتية على المحمول بث مباشر

كما تقوم قناة الرأي ببث العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات بتقنية الأتش دي “HD” وذلك على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش، وتتميز القناة بشاشة عالية الجودة من حيث الصورة والصوت، كما تتميز قناة الرأي بكونها قناة مجانية بدون تشفير، وتقوم قناة الرأي ببث محتواها على العديد من الأقمار الصناعية، منها القمر المصري نايل سات، والقمر العربي عرب سات.

مسلسل صديقات العمر تردد قناة الرأي الفضائية على النايل سات نقدم لكم اليوم التردد الخاص بقناة الرأي على القمر الصناعي نايل سات. Advertisements البرامج التي تقدمها قناة الرأي الفضائية

قناة الرأي الكويتية دأما ما تسعى للتطوير والتميز بين نظيرتها من القنوات العربية، فالتميز هدف دائما لقناة الرأي، حتي أن ما تقوم القناة ببثه دائما ما يتميز عن القنوات المنافسة لها، كما تتميز القناة أيضا في فريق العمل من المذيعين ومقدمي البرامج، فقد استطاعت قناة الرأي من جذب الكثير من نجوم الإعلام ، فيضم فريق عمل القناة كلا من

الإعلامي هاشم أسد الله

الإعلامي صالح الراشد

الإعلامي نواف القطان

الإعلامية أروى يوسف

أما عن أهم البرامج التي تقدمها قناة الرأي سنوردها فيما يلي:

برنامج طبّي حواري مباشر، يستضيف الأطبّاء الاختصاصيين من «مركز الجار الله الألماني التخصّصي»، حيث يتمّ طرح ومناقشة المواضيع ذات الصلة بالقضايا الصحيّة والطبيّة المختلفة وآخر ما توصّلت إليه الأبحاث العلميّة في هذا المجال. بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاهدين الحاضرين في الاستوديو أو مباشرة عبر الهاتف. خطّ الـ 18 برنامج رياضي مباشر تقديم المذيع المتألّق عبد الله مال الله،يهتمّ البرنامج ببحث القضايا الرياضيّة؛ المحليّة، والإقليميّة والعالميّة، مع تحليل كامل لمجموعة كبيرة من المباريات ذات الاهتمام الجماهيري، ويستضيف مجموعة من المحلّلين الرياضيّين المشهورين في الساحة الرياضيّة الكويتيّة. برنامج وراهم وراهم show برنامج رياضي جماهيري، يسلّط الضوء على رياضة كرة القدم، ويستعرض أبرز الأحداث والبطولات والمواضيع الدائرة في أهمّ النوادي الكويتيّة.

وهو البرنامج الأوّل من نوعه في الكويت الذي يخاطب جماهير الأندية الرياضيّة حيث ترصد كاميرا وراهم وراهم Show ردود أفعال الجماهير مباشرة من مدرّجات الملاعب؛ من لحظات الفرح الغامر عند فوز ناديهم المفضّل إلى مشاهد الحزن وقت الخسارة.

ويركّز البرنامج على الأندية الجماهيريّة مثل القادسية والعربي والكويت، بالإضافة إلى مباريات المنتخب الوطني والأندية التي تزور الكويت من الدول الأخرى.

نقاشات منوّعة من عالم كرة القدم؛ حيث يحل محلّل رياضي أو لاعب ضيفا في الاستوديو وحديث عن الوجه الآخر له بعيدا عن الأضواء.

كما تتمّ استضافة شخصيّة مشهورة، فنان أو ممثّل، في حوار حول علاقتهم بكرة القدم، وميولهم الرياضيّة محليا وعالميا، ورأيهم باللاعبين والنوادي في فقرة مشاهير Show.

بالإضافة إلى فقرات كثيرة ومميّزة منها مذيع Show وهي عبارة عن لقاء يقوم به لاعب بدور المذيع في البرنامج ويكون ضيفه أحد اللاعبين. مشجّع Show وهي فقره تستعرض حياة مشجّعي النوادي وكيفيّة تشجيعهم ومشوارهم مع ناديهم المفضّل. وفي كل حلقة يتسنّى للمشاهدين المشاركة عبر الإجابة عن سؤال رياضي. وتكون الجوائز قيّمة عبارة عن تذاكر سفر وهواتف محمولة بالإضافة إلى المبالغ النقديّة. برنامج مسائي برنامج حواري مباشر نتابع فيه مواضيع متعدّدة وفقرات متنوّعة في كلّ حلقة.

مواضيع للنقاش وضيوف من خلفيّات اجتماعية وثقافيّة وعلميّة مختلفة لتقريب المشاهدين أكثر من كلّ ما يدور حولهم، وإعطائهم فكرة وافية عن أبرز المستجدّات.

كما نفرد مساحة وافية لذوي الاختصاص لمناقشة قضايا صحيّة وقانونيّة وعلميّة، بالإضافة إلى المواضيع الفنيّة والحياتيّة وجديد الموضة وعالم الجمال. نشرة الأخبار عرض يومي للمستجدات السياسية على الساحتين المحلية والعالمية.

اهتمام خاص بالأخبار المحلية والإقليمية.

مراسلون دائمون من مراكز القرارات السياسية.

تقارير وملفات خاصة يتم طرحها بشكل حصري ضمن نشرة أخبار «الرأي».

فريق عمل محترف ذو خبرة عالية، يحرص على إيصال الخبر بمصداقية متناهية. برنامج لقاء الرأي موعد مع أهم الشخصيات السياسية والفاعلة على الساحة المحلية لمناقشة قضايا الساعة. حوارات شاملة مع نواب ووزراء ومسؤولين، نتابع من خلالها الأوضاع الراهنة ونستمع للتحليلات والنقاشات المؤثرة في الشأن الداخلي والتي دائما ما يكون صداها واسعا في الإعلام وصالونات المجتمع المتابعة للأمور السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. مواعيد تفصيلية “برامج قناة الرأي الكويتية” ماما في القسم 07:10 صباحًا صديقات العمر 08:00 صباحًا Sultan 08:50 صباحًا ماما في القسم 09:40 صباحًا صديقات العمر 10:30 صباحًا بين قلبين الرأي 11:25 صباحًا ماما في القسم 12:15 مساءً [65 دقيقة] صديقات العمر 01:20 مساءً بين قلبين الرأي 02:10 مساءً ماما في القسم 03:00 مساءً صديقات العمر 03:55 مساءً [65 دقيقة] بين قلبين 05:00 مساءً نشرة الأخبار 06:00 مساءً أم سعف 07:00 مساءً الرأي 08:00 مساءً [30 دقيقة] بين قلبين 08:30 مساءً نشرة الأخبار 08:50 مساءً [70 دقيقة] أم سعف 10:00 مساءً صديقات العمر 11:00 مساءً [30 دقيقة] ماما في القسم 11:30 مساءً صديقات العمر 11:45 مساءً

تاريخ تأسيس قناة الرأي الفضائية

احتفلت قناة الرأي الكويتية بعيدها الخامس عشر في شهر أكتوبر، فقد تأسست فناة الرأي وانطلق بثها من دولة الكويت في أكتوبر 2004 وقد ذاع صيت القناة وحظيت بالشهرة التي تستحقها في وقت وجيز، حتى أنها أصبحت من أكثر القنوات العربية شهرة وتحظى بأعلى نسب المشاهدة بين أقرانها من القنوات المنافسة.