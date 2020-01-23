تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD الناقلة لمباريات كأس زايد وكأس الخليج العربي

ننشر لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD، و التى تقوم بنقل جميع مباريات كأس زايد للاندية الأبطال، و هى تتبع دولة الامارات العربية المتحدة، و شركة أبوظبى للاعلام، و هى من القنوات الرياضية الرائدة فى العالم،تحتوى على ثمانية قنوات فضائية، أربع قنوات منهم تبث البرامج و المباريات مجانامجاناً و و هناك أيضا قناتين مشفرتين، كما توجد قناة YAS Sports مفتوحة وقناة EDGE مشفرة، تبث العديد من البطولات العالمية و العربية.
تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD
جميع ترددات قناة ابو ظبي الرياضية ننشر لكم من خلال هذا الجدول
|القناة
|التردد
|القمر
|ابو ظبي سبورت hd
|12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت hd2
|12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت sd
|12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت sd2
|12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500
|نايل سات
البطولات التى تبثها قناة أبوظبى
نقلت قناة أبو ظبى العديد من المباريات الهامة، منها نهائى كأس ليبرتادوريس، و نهائى كأس السوبر الإسباني،نهائي كأس إسبانيا
و تنقل قنوات أبوظبى مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، كما تبث أيضا دوري الخليج العربي و العديدة من البطولات العالمية، و قد نقلت قناة أبوظبى الرياضية مباراة الأهلى السعودى و الوصل الاماراتى فى دور الثمانية للبطولة العربية و انتهت المباراة 2/2 .
مباراة الهلال السعودى و الاتحاد السكندرى من مصر فى بطولة كأس زايد للأندية الابطال انتهت بفوز الهلال السعودى على الاتحاد السكندرى 3/0، بينما انتهت مباراة المريخ السودانى و مولدية الجزائر بفوز المريخ 3/0 .
تشمل قناة أبوظبى الرياضية
قناة ابو ظبي الرياضية 1
قناة ابو ظبي الرياضية 3
قناة ابو ظبي الرياضية 2
قناة ابو ظبي الرياضية 4
قناة ابوظبي الرياضية 5
قناة ابوظبي الرياضية 6
قناة ابوظبي الرياضية 7
قناة ابوظبي الرياضية 8
قناة ابوظبي الرياضية 9
اليوم سوف تقام مباريات العودة للدور ربع النهائى فى بطولة كأس زايد للأبطال العرب، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية يمكن متابعة مباراة الهلال السعودى و التحاد السكندرى.
مباراة المريخ و النجم السحالى الان فى استاد الاوليمبى بتونس فى نصف نهائى البطولة العربية