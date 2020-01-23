تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD الناقلة لمباريات كأس زايد وكأس الخليج العربي

ننشر لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD، و التى تقوم بنقل جميع مباريات كأس زايد للاندية الأبطال، و هى تتبع دولة الامارات العربية المتحدة، و شركة أبوظبى للاعلام، و هى من القنوات الرياضية الرائدة فى العالم،تحتوى على ثمانية قنوات فضائية، أربع قنوات منهم تبث البرامج و المباريات مجانامجاناً و و هناك أيضا قناتين مشفرتين، كما توجد قناة YAS Sports مفتوحة وقناة EDGE مشفرة، تبث العديد من البطولات العالمية و العربية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD

جميع ترددات قناة ابو ظبي الرياضية ننشر لكم من خلال هذا الجدول

القناة التردد القمر ابو ظبي سبورت hd 12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 استقطاب أفقى معدل ترميز 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd 12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd2 12226 استقطاب عمودى معدل ترميز 27500 نايل سات

البطولات التى تبثها قناة أبوظبى

نقلت قناة أبو ظبى العديد من المباريات الهامة، منها نهائى كأس ليبرتادوريس، و نهائى كأس السوبر الإسباني،نهائي كأس إسبانيا

و تنقل قنوات أبوظبى مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، كما تبث أيضا دوري الخليج العربي و العديدة من البطولات العالمية، و قد نقلت قناة أبوظبى الرياضية مباراة الأهلى السعودى و الوصل الاماراتى فى دور الثمانية للبطولة العربية و انتهت المباراة 2/2 .

Advertisements

مباراة الهلال السعودى و الاتحاد السكندرى من مصر فى بطولة كأس زايد للأندية الابطال انتهت بفوز الهلال السعودى على الاتحاد السكندرى 3/0، بينما انتهت مباراة المريخ السودانى و مولدية الجزائر بفوز المريخ 3/0 .

تشمل قناة أبوظبى الرياضية

قناة ابو ظبي الرياضية 1

قناة ابو ظبي الرياضية 3

قناة ابو ظبي الرياضية 2

قناة ابو ظبي الرياضية 4

قناة ابوظبي الرياضية 5

قناة ابوظبي الرياضية 6

قناة ابوظبي الرياضية 7

قناة ابوظبي الرياضية 8

قناة ابوظبي الرياضية 9

اليوم سوف تقام مباريات العودة للدور ربع النهائى فى بطولة كأس زايد للأبطال العرب، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية يمكن متابعة مباراة الهلال السعودى و التحاد السكندرى.

مباراة المريخ و النجم السحالى الان فى استاد الاوليمبى بتونس فى نصف نهائى البطولة العربية