تردد قناة الأردن الرياضية Jordan Sport شهر يناير الناقلة لبطولة غرب آسيا

تردد قناة الأردن الرياضية Jordan Sport ننشره لكم الآن لكل محبى كرة القدم فى الوطن العربى، و الذين يتابعون مباريات كرة القدم فى الأردن، سواء الدورى الأردنى، و كأس الأردن، ومباريات المنتخب الأردنى فى العديد من البطولات الودية والرسمية، كما تقوم القناة الأردنية بنقل فعاليات مباريات بطولة غرب آسيا، والمقامة حالياً فى دولة العراق، ويشارك فى البطولة تسعة منتخبات عربية منها السعودية والكويت والبحرين و اليمن و الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين بالاضافة للعراق.

قناة الآردن الرياضية من القنوات الرياضية الشهيرة فى الوطن العربى، أنشأتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية التابعة للحكومة الأردنية، و الهدف منها نقل فعاليات الرياضات المختلفة فى المملكة الأردنية الهاشمية.

تردد قناة الأردن الرياضية على القمر المصرى النايل سات والعربسات والهوتبيرد

لكل المشاهدين الذين يبحثون الآن عن ترددات قناة الأردن الرياضية على الأقمار الصناعية، القمر المصرى النايل سات، و القمر عربسات، و على القمر الأوروبى الهوتبيرد ننشر لكم جميع الترددات

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القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 10930 افقى 27500 5/6 النايل سات 12398 عمودى 27500 5/6

القمر الصناعى التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عربسات 12054 عمودى 27500 5/6 هوتبيرد 12398 افقى 27500 5/6

و تعرض قناة الأردن الرياضية العديد من البرامج الرياضية الرائعة التى نالت عجاب المشاهدين

مباراة سوريا واليمن فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت سوريا وتوقيت السعودية واليمن والعراق والكويت والاردن.

سيلعب بعد قليل منتخب السعودية والبحرين سيلعبان فى بطولة غرب اسيا