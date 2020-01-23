“نضع” تردد قنوات أبو ظبي 1 و 2 الرياضية 2020 المفتوحة “Abu dhabi sport” الصحيح لمتابعة مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي

عرض لاهم المعلومات عن “قنوات أبو ظبي الرياضية” هي قنوات رياضية عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، على شاشتها على مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، و تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD وهي قنوات مجانية، أما بالنسبة لقناة أبوظبي الرياضية HD 3 فهي قناة مشفرة ضمن مجموعة آخري من القنوات التي تحمل نفس الاسم و تحتاج لاشتراك ايضاً لإمكانية مشاهدة المباريات المذاعة عليها.

عرض تردد قنوات “أبو ظبي الرياضية 1,2” المفتوحة و أبوظبي الرياضية المشفرة HD 3، تقوم إدارة القنوات على تجديد وتحديث ترددها لتكون إشارة البث قوية ولا تتأثر بأي تشويش، و تأتي مجموعة قنوات “Abudhabi Sport” على رأس القنوات العربية المتخصصة بمجال الرياضة، لنقلها أهم و أشهر البطولات والأحداث الرياضية التي تهم الجمهور العربي، مع متابعة أخبار الرياضة لحظة بلحظة بتقارير مفصلة.

مباريات اليوم في “دوري الخليج العربي الإماراتي”

الوصل/ إتحاد كلباء الساعة 4,30 عصراً الأسبوع ال13 خورفكان/ العين الساعة 4,30 عصراً الأسبوع ال13 عجمان/ الجزيرة الساعة 7 مساءً الأسبوع ال13 النصر الإماراتي/ بني ياس الساعة 7 مساءً الأسبوع ال13

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 على القمر “نايل سات 2020”

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11372 H 27500 نايل سات

قناة “Abudhabi Sport”، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم “قناة أبو ظبي الرياضية” بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.