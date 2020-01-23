تردد قناة الأهلي الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الأهلي الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات الرياضية المتخصصة في بث وتقديم كل ما يخص النادي الأهلي المصري من مواعيد مباريات وأخبار وستوديوهات تحليلية للمباريات التي يشارك بها المارد الأحمر بواسطة باقة من أفضل محللي الأحداث الرياضية في مصر.

وكانت القناة قد انطلقت عام 2008 وتحديدا في شهر أكتوبر، وتقوم القناة بتقديم بث مباشر لكافة المباريات التي يشارك بها النادي الأحمر وتدريباته وكافة استعدادات الفريق للمباريات التي يشارك بها يوميا دون انقطاع أو تشفير، وتتميز بجودتها وكفاءتها العالية ونقاء صوتها وجودة صورتها.