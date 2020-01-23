تردد قناة ميكي الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة ميكي الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي تعتبر أحدي قنوات الأطفال التي تقوم ببث وتقديم باقة من أفضل برامج الأطفال والكرتون والرسوم المتحركة على مدار ساعات اليوم مجانا دون توقف أو انقطاع أو تشويش.

وتحرص القناة على تقديم محتوي يناسب جميع الفئات العمرية، مما جعلها من أهم قنوات الأطفال المهمة في تقديم الأفلام الكارتونية والرسوم المتحركة على مدار ساعات اليوم.

وتقوم القناة بتقديم أفلام الكرتون المدبلجة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى باقة من الأفلام الأجنبية المترجمة، والتي تناسب جميع الأطفال بمختلف أعمارهم، وكانت القناة قد انطلقت عام 2012، ومنذ ذلك الوقت وحتى الوقت الراهن تمكنت من تحقيق شهرة كبيرة ونجاح باهر.