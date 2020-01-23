تردد قناة كوكي كيدز الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة كوكي كيدز الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي تعتبر من أهم وأفضل قنوات الأطفال المتخصصة في بث وتعليم برامج الأطفال المتنوعة، التي تعمل على تعليم الأطفال واكتساب المعلومات وتنمية العقول والأفكار، نظرا لما تقوم بتقديمه من معلومات مفيدة وبرامج وأناشيد تعليمية على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني دون انقطاع أو تشفير أو تشويش؛ حيث تتميز بجودتها العالية ونقاء صوتها وكفاءة صورتها.

ويتنوع المحتوي التي تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم؛ حيث تهتم بتعليم الأطفال اللغة العربية والإنجليزية وكيفية نطق الحروف بطريقة صحيحة، وتستعين بذلك بمجموعة من الشخصيات الكرتونية التي يحبها الصغار والتي تعمل على توصيل المعلومات بسرعة وبشكل سهل وبسيط.