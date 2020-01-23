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تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات 2020

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نرصد لكم تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات المتخصصة في بث وتقديم باقة من أفضل المسلسلات العربية التي يبحث عنها ويعشق مشاهدتها الكثير من محبي ومتابعي تلك الأعمال الفنية.

واستطاعت القناة الاستحواذ على نسب مشاهدة عالية بين قنوات المسلسلات، نظرا للمحتوي الفريد والمتميز الذي تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني دون انقطاع أو توقف أو تشفير.

وتعتبر القناة أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات دي إم سي جروب والتي تتكون من 6 قنوات، من بينهم دي إم سي سبورت التي تم انطلاقها في سبتمير 2016 بالتزامن مع انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 11449 أفقي 27500 5/6
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