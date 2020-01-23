تردد قناة النهار الأولى الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة النهارد الأولى الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات العربية المتنوعة التي تهتم ببث وتقديم محتوي متنوع من خلال النايل سات، وهي قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير أو تشويش.

وتقوم القناة بتقديم باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات العربية، وتعتبر أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات النهار الفضائية التي يمتلكها رجل الأعمال علاء الكحكي، والتي تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

كما تقوم القناة بتقديم تغطية شاملة لأهم الأحداث الجارية والمؤتمرات المنعقدة بواسطة نخبة من مراسلي القناة في كل مكان حول العالم، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار.