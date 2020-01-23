تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الزمالك الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي تهتم بتقديم كل ما يخص النادي الملكي من أخبار ومواعيد مباريات واستوديوهات تحليلية للمباريات على يد باقة من أفضل محللي الأحداث الرياضية وكرة القدم في مصر والوطن العربي.

وكانت القناة قد بدأت البث أمس الأربعاء 22 يناير الجاري، وتبث محتواها دون تشفير أو انقطاع أو توقف؛ حيث أنها قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع أو تشفير، كما يمكن استقبالها على كافة الرسيفرات المتنوعة ومتابعة ما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم من برامج وأخبار ومباريات يخوضها الفارس الأبيض.