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تردد قناة تايم سبورت الرياضية 2019 || Time sports الناقلة للعديد من المباريات المصرية

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بدأ في 25 مايو 2019، بث قناة تايم سبورت، على التردد الأرضي والفضائي، والتي قامت بنقل العديد من المباريات المصرية، والمباريات العالمية، والتي تقام على أراضي الملاعب المصرية، وهي من القنوات الجديدة التي لاقت متابعة ورواجا في السنة الأخيرة، حيث بدا البث عليها في مباريات الأمم الإفريقية، مما جعل لها متابعة منقطعة النظير.

مصر الأوليمبي VS كوت ديفوار

تردد تايم سبورت

أهم المعلقين

  • حاتم بطيشة
  • ايمن الكاشف
  • عصام عبده
  • محمد رمضان
  • طارق الادورى

تردد تايم سبورتس الرياضية

القمر نايل سات
التردد الفضائي 11449
التردد الأرضي 32 UHF
الاستقطاب أفقي
الترميز 27500

المعلقين المشاركين في بث البطولة على تايم

  •  أحمد شوبير
  • سيف زاهر
  • تامر صقر
  • حازم امام
  • حسني عبد ربه
  • عماد متعب
  • عبد الظاهر السقا
  • جمال الغندور

ويشارك في التعليق على المباريات

  • حسن شحاته
  • طه اسماعيل
  • حسنى عبد ربه واخرين

وجدير بالذكر أن بث مباريات تايم سبورتس ، ، كانت على تايم سبورتس مجاني بشكل كامل، على القناة الأرضية أو الفضائية، وهي تأتي في إطار التعاون بين المؤسسات الإعلامية لإتاحة مشاهدة متميزة ومجانية للمشاهد المصري للمباريات التي تقام على ملاعبه.

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