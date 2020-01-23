بدأ في 25 مايو 2019، بث قناة تايم سبورت، على التردد الأرضي والفضائي، والتي قامت بنقل العديد من المباريات المصرية، والمباريات العالمية، والتي تقام على أراضي الملاعب المصرية، وهي من القنوات الرياضية الجديدة التي لاقت متابعة ورواجا في السنة الأخيرة، حيث بدا البث عليها في مباريات الأمم الإفريقية، مما جعل لها متابعة منقطعة النظير.

تردد تايم سبورت

أهم المعلقين

حاتم بطيشة

ايمن الكاشف

عصام عبده

محمد رمضان

طارق الادورى

تردد تايم سبورتس الرياضية

القمر نايل سات التردد الفضائي 11449 التردد الأرضي 32 UHF الاستقطاب أفقي الترميز 27500

المعلقين المشاركين في بث البطولة على تايم

أحمد شوبير

سيف زاهر

تامر صقر

حازم امام

حسني عبد ربه

عماد متعب

عبد الظاهر السقا

جمال الغندور

ويشارك في التعليق على المباريات

حسن شحاته

طه اسماعيل

حسنى عبد ربه واخرين

وجدير بالذكر أن بث مباريات تايم سبورتس ، الدوري المصري، كانت على تايم سبورتس مجاني بشكل كامل، على القناة الأرضية أو الفضائية، وهي تأتي في إطار التعاون بين المؤسسات الإعلامية لإتاحة مشاهدة متميزة ومجانية للمشاهد المصري للمباريات التي تقام على ملاعبه.