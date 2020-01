تردد قناة mbc2 إم بي سي 2 لمشاهدة أفضل الأفلام الأجنبية المدبلجة والمترجمة “إثارة – أكشن – رومانسية – مغامرة”

تتابعون معنا تردد قناة mbc2 الجديد 2019 عبر كافة الاقمار الصناعية حيث نتيجة للتعرض للعديد من حملات التشويش على تردد قناة إم بي سي 2 تم تغير التردد من قبل شركة mbc حتى يتمكن متابعين قناة إم بي سي 2 من مشاهدتها دون أي تشويش وبأعلى جودة ممكنة على العديد من الأقمار الصناعية مثل قمر النايل سات وقمر الهوت بيرد وقمر العرب سات، فتقدم القناة mbc2 العديد من الأفلام الأجنبية القديم منها والجديد حيث يركز الكثير من المشاهدين وسكان الوطن العربي على الخروج من نظام القنوات والأفلام العربية من خلالها.

وتتميز بظهور العديد من النجوم العالمين على شاشتها مثل ذا روك “دواين جونسهون” وستيف أوستن وكوكبة كبيرة من النجوم الآخرين أصحاب الأعمال الفنية العالمية، حيث أنطلقت القناة في أوائل القرن الواحد والعشرين عام 2003 وفي خلال تلك الفترة أصبحت من أكثر القنوات التي لها نسب مشاهدة عالية جداً مقارنة بباقي القنوات بسبب المحتوى الفني العالي الذي تقدمه القناة.

تردد قناة mbc2 الجديد

القمر الصناعي التردد معامل الترميز نايل سات 11470 رأسي 27500 هوت بيرد 11938 رأسي 27500 عرب سات 11885 أفقي 27500

أهم الأعمال التي تقدم من خلال قناة إم بي سي 2

تقدم القناة العديد من الأعمال التي تقلى إعجاب المشاهدين الخاصين بها حيث تعطي القناة بعض المميزات التي لا توجد في القنوات الآخرى مثل أنها تعطي مشاهديها حق في طلب ما يريدون مشاهدته من خلال موقعها عن طريق التصويت، ومن أهم تلك الأعمال : Interstellar، The Wolf of Wall Street، Django Unchained، The Dark Knight، Into the Wild، Batman Begins، Memento، Fight Club، The Shawshank Redemption، Fargo، Se7en، Goodfellas، The Silence of the Lambs Schindler’s List.