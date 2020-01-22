أحدث تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية “يناير 2020” تونس الرياضية على نايل سات .. عرب سات .. هوت بيرد

تردد قناة الوطنية الرياضية التونسية وهي القناة الرياضية الأولى بتونس فمن خلال هذا التقرير سنستعرض جميع الترددات الخاصة بقناة تونس الرياضية الوطنية، ومن الجدير بالذكر أن قناة تونس الرياضية تبث محتواها بشكل مجاني دون تشفير، ومن خلال الجداول المرفقة بهذا التقرير سنتعرف على أحدث تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية Tunisia sport 2018 وذلك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد.

وتعتبر قناة تونس الوطنية الرياضية من أهم القنوات الرياضية ليس بتونس فقط ولكن بشمال أفريقيا، كما أن Frequency Channel Tunisia sport” تبث محتواها على مدار الساعة دون توقف، فهي قناة متخصصة في الرياضة بوجه عام سواء كانت أحداث رياضية محلية أو دولية.

تردد قناة تونس الرياضية 2019 على نايل سات الجديد

قناة تونس الرياضية الوطنية تحاول جاهدة مواكبة القنوات الرياضية بالعالم العربي، وقد استطاعت في فترة وجيزة أن تجتذب مشاهديها بما تقدمه من محتوى متميز، حيث تواكب الأحداث الرياضية الهامة، ويغلب على المحتوى الذي تقدمه قناة تونس الرياضية الأحداث والمباريات التونسية المحلية، خاصة بطولة الدوري التونسي، وكذلك كأس تونس لكرة القدم.

تردد قناة تونس الوطنية 1 على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

القمر التردد المدار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10795 (v) 7.0°W 27500 عمودي 5/6 نايل سات 11658 (v) 7.0°W 27500 عمودي 2/3 عرب سات 11727 (h) 26.0°E 27500 أفقي 5/6 عرب سات 12643 (h) 26.0°E 27500 أفقي 5/6 هوت بيرد 12149 (v) 13.0°E 27500 عمودي 3/4

استطاعت قناة تونس الرياضية الاستحواذ على أفضل وأشهر المحللين في المجال الرياضي، وكذلك أشهر مقدمي البرامج والمعلقين الرياضيين، لذلك استحقت القناة أن تكون القناة الرياضية الأولى بتونس.

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أهم ترددات القنوات التونسية من خلال الجدول التالي

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تردد قناة التونسية الوطنية الرياضية

في حال حدوث أي تغيرات على ترددات قناة الرياضية الوطنية التونسية، سنعمل على الفور بتحديث هذا التقرير بالتغيرات التي قد تطرأ، كما يسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير