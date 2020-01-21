“طالع” تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2020 على النايل سات / الناقلة لقرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2020

قناة “بي إن سبورت الرياضية الإخبارية”، هي القناة الأشهر على الساحة الأن، لتقديمها كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت المتخصصة، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية على كل رأس ساعة، مع تقديم ملخص للمباريات و تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” المفتوحة 2020، فتعتبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة هي ملاذ عدد كبير من محبي الرياضة للتعرف و مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة، و هي من أهم القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الفضائية مثل قناة “بي إن سبورت المفتوحة” و قناة “بي إن سبورت 2” و قناة “الكأس الرياضية”، و تقوم القناة اليوم بنقل فاعليات قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2020، حيث تقام الفاعليات في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بالقاهرة.

مباريات اليوم

ايفرتون/ نيوكاسل “الدوري الإنجليزي” الساعة 9,30 مساءً الأسبوع ال24 كريستال بالاس/ ساوثهامبتون “الدوري الإنجليزي” الساعة 9,30 مساءً الأسبوع ال24 بورنموث/ برايتون “الدوري الإنجليزي” الساعة 9,30 مساءً الأسبوع ال24 شيفيلد يونايتد/ مانشستر سيتي “الدوري الإنجليزي” الساعة 9,30 مساءً الأسبوع ال24 استون فيلا/ واتفورد “الدوري الإنجليزي” الساعة 9,30 مساءً الأسبوع ال24 تشيلسي/ أرسنال “الدوري الإنجليزي” الساعة 10,15 مساءً الأسبوع ال24 نابولي/ لاتسيو “كأس إيطاليا” الساعة 9,45 مساءً الربع نهائي

الفاعليات التي تنقلها “بي إن سبورت الإخبارية”

تقوم القناة يوم الإثنين 16 ديسمبر 2019 بنقل فاعليات ومراسم قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، هذا لما تعهدنا عليه من نقل أهم الأحداث الحصرية الرياضية على شاشة قناة “بي إن سبورت الإخبارية، ومن المقرر إجراء المراسم في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حيث تأهل 16 فريق لدور ال16 مقسمين على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم أول المجموعة والفريق الوصيف، ومن المتعارف عليه في نظام هذه القرعة عدم لقاء أي فريق بالآخر من نفس المجموعة أو من نفس البلد، وسوف نكون معكم لمتابعة ما تنتج عنه القرعة.

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بيان بأسماء فرق كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).