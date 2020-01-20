تردد قناة الأهلي الليبي 2020 لمتابعة كافة المباريات

تردد قناة الأهلي الليبي 2020، يبحث عنه مشجعو المجتمع الليبي، لمتابعة كافة المباريات التي تخص ناديهم بما فيه من برامج تجمع أبرز المحللين لكرة القدم تلك اللعبة الشهيرة التي يعشقها الجميع باختلاف حدوده الجغرافية ودينه ومعتقداته، لكن ستظل “كرة القدم” والأندية المختلفة، خاصة النادي الأهلي الذي عشقه كثير من المشجعين بالوطن العربي، مما يجعلهم يبحثون عن تردد قناة الأهلي الليبي 2020، حرصا منهم على مشاهدة ما يحبونه في أوقات الفراغ المتاحة لديهم بجانب مشاهدة الفاعليات الرياضية الهامة.

معلومات حول نادي الأهلي طرابلس

عام 1951، تأسس النادي الأهلي في مدينة طرابلس الليبية، للمشاركة في الدوري ملقبا بـ”نادي القرن”، و”زعيم الأندية الليبية”، حيث أنه أول نادي يفوز بالبطولة والكأس الليبي، وحائز على العديد من البطولات والنجوم الذهبية لعشر بطولات بجانب الكؤوس المختلفة، فضلا عن وصوله للنهائي على مستوى إفريقيا عام 1984.

وخلال استفتاء أجرته مجموعة قناة “إم بي سي” فاز نادي الأهلي الليبي بلقب أكثر نادي عربي شعبي، ولدى النادي موقع إلكتروني رسمي وهو http://alahli.ly/ar/ Advertisements

قناة الأهلي الليبي 2020

تقدم القناة مجموعة منوعة من البرامج الرياضية التحليلة لأهم المباريات التي تبث عبر فضائيتها، والتي يستطيع المواطن الليبيي تنزيلها ضمن قائمة القنوات الفضائية من خلال الريسفير، ليستمتع الجمهور الليبيب بمشاهدة مميزة يبرز فيها أهم المحللين الرياضيين الذي يبثون أخبارا وموضوعات حول ما يخص النادي الأهلي بكافة الألعاب المختلفة المنتمية له من كرة قدم وسلة وتنس طاولة، لكن تظل كرة القدم هي أبرز الرياضات التي يتابعها الجميع ويهتم بكل ما يتعلق بها.

تردد قناة الأهلي الليبي 2020

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12303 (H) 27500 أفقي 5/6

أهم الأندية في ليبيا

وتضم ليبيا مجموعة كبيرة من الأندية لكرة القدم، وهم ( الاتحاد طرابلس – الأهلي طرابلس- الجزيرة الليبي- الأهلي بنغازي- إتحاد الشرطة – الصقور الليبي- الأولمبي الليبي- التحدي الليبي – الشط الليبي – الأمل- الشبيبة) وبجانب مجموعة آخرى مما يساهم في دوري قوي للمنافسة حول لعبة كرة القدم التي تهم قطاع كبير من المجتمعات العربية والدولية.