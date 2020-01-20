تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2019 على النايل سات Tom And Jerry Channel

تردد قناة توم وجيري الجديد والذي أصبح أكثر ترددات قنوات الأطفال بحثاً، وهي قناة جديدة لكنها تشهد اقبال كبير من جميع أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال، حيث يحبون مشاهدة أفلام القط والفأر بالرغم من أن معظمها أفلام قديمة مر عليها عشرات السنوات، والجميع يحفظها عن ظهر قلب، إلا أن مازالت نسبة المشاهدة عليها عالية جداً، ويحبون رؤيتها في كل وقت، وقناة توم وجيري تعرض طوال الأربع والعشرين ساعة أفلام Tom And Jerry وأفلام كرتونية أخرى وبرامج أخري وأغاني للأطفال، وتحظي القناة بأعلي نسبة مشاهدة بين الأطفال العرب، حيث يعشقون مغامرات توم وجيري.

أحدث تردد لقناة توم وجيري

التردد الجديد لقناة توم وجيري Tom And Jerry علي القمر المصري النايل سات والتي تعمل مجاناً طوال 24 ساعة، يمكن ضبطها الآن بكل سهولة بكل أنواع أجهزة الريسيفرات.

هذا الجدول يوضح تفصيلياً تردد قناة توم وجيري الجديد، ونوع الاستقطاب ومعامل الترميز

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب الاتجاه معامل الترميز النايل سات 11354 عمودي 5/6 27500

أشهر قنوات الأطفال علي القمر النايل سات

من أشهر قنوات الاطفال علي القمر المصري النايل سات قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي، قناة mbc3 و قناة زووم للاطفال وقناة سمسم للأطفال وقناة اطفال ومواهب وقناة سبيس تون قناة كوكي للاطفال.