تردد قناة تيستي فود الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة تيستي فود الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر أحدي قنوات الطبخ التي يحرص على مشاهدتها الكثير من ربات البيوت والفتيات، نظرا لأن القناة تقوم بتقديم باقة من أفضل شيفات مصر والعالم العربي، واللاتي يقومن بتقديم العديد من الوصات والأكلات العربية والخليجية والغربية، بالإضافة إلى أطباق الحلويات والأطباق الرئيسية التي يحرصن على تقديمها بأفضل وأميز الطرق.

وتقوم القناة ببث محتواها على مدار ساعات اليوم مجانا دون توقف أو تشفير، وتتميز بجودة وكفاءة صوتها وصورتها، وتمتلك قاعدة جماهيرية ومتابعين كثيرين في كل مكان في مصر والوطن العربي والعالم الغربي.