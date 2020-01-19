تردد قناة أبو ظبي دراما على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد على النايل سات وعرب سات وياه سات، والتي تعتبر أحدي القنوات المتخصصة في بث وتقديم باقة من أفضل أعمال الدراما من مسلسلات خليجية وسورية ومصرية وتركية تناسب جميع الأذواق.

وهي قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير أو توقف كغيرها من القنوات الأخري، وتمتلك القناة قاعدة جماهيرية عريقة في كل مكان في مصر والوطن العربي، نظرا للمحتوي المتنوع الذي تقوم بتقديمه على شاشتها الفضائية.

وتسعى القناة إلى تحقيق شهرة واسعة ونجاحا باهر ونسب مشاهدة عالية، لذا تحرص على تقديم أفضل ما تمتلك من أعمال ومسلسلات متنوعة وبمختلف اللهجات.