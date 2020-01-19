تردد قناة الراي الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الراي الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر أحدي القنوات العربية الكويتية التي تقوم ببث وتقديم باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات العربية والخليجية والأفلام الأجنبية، بالإضافة إلى نشرات الأخبار التي تحرص من خلالها على تقديم كل ما هو جديد في الكويت والوطن العربي ودول الخليج.

وهي قناة مجانية تبث من خلال النايل سات دون انقطاع أو تشفير أو توقف، وتتميز بجودتها العالية وكفاءة صورتها ونقاء صوتها، مما ساعدها في امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة على مر السنوات الماضية وحتى الوقت الراهن.