مستمر تردد قناة المغربية الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2020/ لنقل مباريات الدوري المغربي و متابعة الاخبار الرياضية

ماذا تمثل قناة “المغربية الرياضية 3″، تمثل مكانة مهمة بين القنوات المميزة، ليس في المغرب وحدها ولكن في العالم العربي، ويبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة وخاصةً عشاق مباريات كرة القدم، حيث تنقل قناة “المغربية الرياضية 3” مباريات الدوري المغربي والمباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب، وتقدم برامجها طوال اليوم نظراً لأنها قناة مفتوحة ليست مشفرة.

تردد قناة المغربية الرياضية 2020، نتواجد معكم لتقديم تردد القناة الأشهر بدولة المغرب بوجه خاص و في الوطن العربي بوحه عام، حيث التميز و التفرد بنقل عدد من المباريات الهامة بمختلف البطولات التي يتابعها محبي الرياضة بالبلدان العربية، قناة المغربية الرياضية متواجدة دائماً لتغطية الأحداث الرياضية و عرضها بصورة و تقنية عالية الجودة.

مباريات اليوم في “الدوري المغربي” المنقولة على القناة

يوسفية برشيد/ الفتح الرباطي الساعة 4 عصراً الأسبوع الثالث عشر الجيش الملكي/ رجاء بني ملال الساعة 6 مساءً الأسبوع الثالث عشر مولودية وجدة/ المغرب التطواني الساعة 8 مساءً الأسبوع الثالث عشر

بدأت قناة المغربية الرياضية 3 بثها عام 2006 من مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، وتتميز القناة بمجموعة من البرامج، والإستديوهات التحليلية للمباريات لتوضيح الفنيات بالمباراة، فقد أخذت شهرة واسعة بين القنوات الرياضية العربية.

تردد قناة المغربية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11474 v 27500 نايل سات

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أهم ما تنقلة قناة المغربية الرياضية 3

تنقل قناة المغربية الرياضية الدوري الممتاز – كأس العرش – دوري أبطال أفريقيا – كأس الإتحاد الأفريقي- كأس شمال أفريقيا – الدوري الإنجليزي الممتاز – كأس الإتحاد الفرنسي.

ونحن متواجدون معكم دائماً لتغطية أهم الترددات وعلى رأسها الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، حيث يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة ومتابعي البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة، ونضع بين أيديكم التردد الصحيح لسهولة ضبط القناة.