استقبل تردد قناة عمان الرياضية الجديد“Oman TV Sport” على النايل سات والعرب سات تحديث يناير 2020

الآن تردد قناة عمان الرياضية الجديد“Oman TV Sport، في إطار متابعة موقعنا لأهم القنوات العربية الرياضية المتخصصة، تلك القناة العربية الرياضية الأشهر بالمنطقة العربية، والتي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، و اشتهرت بتقديمها محتوى رياضي موضوعي هادف، موجه إلى المنطقة العربية، تهدف من خلال الاهتمام بالرياضة، فقناة عمان تهتم بكافة الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم معشوقة الملايين، فتنقل أبرز وأهم المباريات والبطولات والدوريات المحلية والعربية والعالمية، لكبار الفرق الرياضية المعروفة عالمياً، تعالوا معنا نتعرف نبذة عن قناة عمان الرياضة، وترددها الجديد عبر الفضائيات.

نبذة عن قناة عمان الرياضية

قناة عمان الرياضية قناة عربية حكومية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون العماني، في قناة عمان الرياضية أحدى القنوات الرسمية، تبث أهم المباريات المحلية العمانية، كما تنقل مباريات الدوري العماني، تبث قناة عمان الرياضية مباشر من عمان على مدار الساعة بشكل مجاني بدون تشفير أو اشتراك لتنقل أهم المباريات التي بحث عنها المواطن العماني والعربي حول العالم، بجانب تقديمها باقة متنوعة من البرامج الرياضية والحوارية السياسية المتميزة بجودة المحتوى، هذا التنوع المتميز في المحتوى جعلها محط أنظار قطاع كبير من المتابعين العرب حول العالم.

تردد قناة عمان الرياضية oman sport على نايل سات

مواعيد أهم برامج قناة عمان الرياضية 2019

برنامج الحدث: ويعرض من الأحد إلى الخميس.

برنامج عناوين: يعرض يومياً.

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برنامج الدكة: يعرض السبت الأربعاء والخميس والجمعة.

برنامج صدى الجماهير: يعرض يوم الثلاثاء.

استقبال خدمات قناة عمان الرياضية عبر الانترنت

قناة عمان الرياضية واكبت العصر من خلال موقع القناة الرسمي عبر شبكة الانترنت، والتي يمكن من خلالة متابعة برامج قناة عمان الرياضية، موقع قناة عمان الرياضية لمشاهدة البث المباشر عبر الانترنت.

استقبال قناة عمان الرياضية عبر الأقمار الصناعية

قناة عمان الرياضية الفضائية يتم استقبال ترددها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، من خلال إدخال تردد قناة عمان الرياضية، حيث يتم ضبط جهاز الإرسال الخاص بكم على التردد الجديد لقناة عمان الرياضية من خلال الجدول التالي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12111 27500 3/4 أفقي عرب سات 12456 27500 3/4 أفقي

مستمرين معكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة عمان الرياضية 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغيير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.