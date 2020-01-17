أجدد تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids 2020 عبر النايل سات والعرب سات بعد تغييره

تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids، يبحث عنه عدد كبير من الآباء والأمهات عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، فقناة المجد للأطفال Almajd Kids، هي قناة سعودية من ضمن مجموعة المجد الفضائية التي تبث على الأقمار الصناعية عرب سات بدر 6، ونايل سات، وتعرض أفلام الكارتون باللهجة السعودية بشكل يومي وبدون أي اشتراك شهري لعرض كل ما يخص الأطفال وتعليمهم التربية الصحيحة وفقًا للمعايير الإسلامية، كما أنه من ضمن أهدافها تعليم العادات والتقاليد السليمة حتى تزرع في الطفل منذ الصغر، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids.

تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids

تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids، فقد طرحت قناة المجد للأطفال مجموعة من الترددات الجديدة عبر كلًا من قمر عرب سات، ونايل سات، وبدر، حتى تتمكن من عرض كل ما هو جديد عبر شاشتها 24 ساعة بشكل مجاني وبدون تشفير، ونعرض لكم من خلال هذا الجدول جميع الترددات الجديدة لقناة المجد للأطفال الفضائية على القمر الصناعي نايل وسات وبدر عرب سات:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11137 (H) 27500 – 5/6 SD عرب سات 12475 (V) 27500 – 3/4 SD

أحدث تردد قناة المجد للأطفال

أحدث تردد قناة المجد للأطفال، فهي قناة فضائية تهتم بإذاعة عروض الأطفال المتنوعة، وقد تم إطلاقها عام 2004 لتكون واحدة من قنوات المجد الشاملة التي يملكها عبد المجيد اليمني، فهي قناة مخصصة للأطفال منذ سنة وحتى السادسة عشر وتعمل على نمو فكرهم المعرفي وتنمية مهاراتهم العقلية والجسدية عن طريق المسابقات التي تقام على القناة بمشاركة الأطفال وبذلك تحقق المزج بين الثقافة والمعرفة والتسلية عبر شاشتها عبر القمر الصناعي النايل سات، من خلال البرامج التي تقدمها وغيرها من أفلام الكارتون التي تزيدهم معرفة بكل ما حولهم من خلال عالمهم الخاص، وللقناة عدد من المقرات في الدول العربية ولكن المقر الأساسي في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.