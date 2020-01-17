تردد إذاعة القرآن الكريم عبر النايل سات بجميع المحافظات “يناير” 2020 .. تعرف عليه

تردد إذاعة القرآن الكريم، يبحث عنه عدد كبير من المسلمين بمختلف أنحاء العالم، حيث تتميز إذاعة القران الكريم المصرية عن غيرها من الإذاعات لأنها لا تقتصر على تقديم القرآن بصوت مختلف الشيوخ وحسب، بل إنها أيضًا تقدم العديد من البرامج الدينية المتنوعة، ولذلك يتابعها الملايين من المسلمين حول العالم العربي بشكل يومي، فإذاعة القرآن الكريم تستطيع إرضاء جميع الأذواق، فهي تقدم قراءة القران الكريم بأصوات مختلفة من قراء العالم العربي المتميزين بأصواتهم الجميلة، علاوة على أنها تقدم العديد من البرامج الدينية المتنوعة في تفسير آيات القران الكريم، وتفسير الأحاديث الدينية، والفتاوى، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ ويشغل باله، سوف نعرض لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة إذاعة القرآن الكريم على النايل سات.

تردد إذاعة القرآن الكريم

يبحث عدد كبير من المسلمين بمختلف دول العالم عن تردد إذاعة القران الكريم التي تبث على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لأن معظم المستمعين للإذاعة خارج مصر لا يستطيعون الاستماع إليها إلا من خلال موجات الراديو الموجودة داخل مصر، ولكن اليوم سوف نقدم لكم من خلال هذا التقرير تردد اذاعة القران الكريم على النايل سات الموجودة في الجدول التالي :

التردد 11766 الاستقطاب H الترميز 27500

تردد إذاعة القرآن الكريم مصر على النايل سات

تعد إذاعة القرآن الكريم من أقدم الإذاعات المصرية التي تعمل على ببث القرآن الكريم في العالم منذ عام 1964، ويقدم من خلالها القرآن الكريم بأصوات أشهر المشايخ المصرية ويأتي على رأسهم الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ الحصري، والشيخ الطبلاوي، ومحمد رفعت، وتشتهر هذه الإذاعة بتقديم بعض البرامج الدينية المميزة ومن أبرزها برنامج براعم الإيمان، وسيرة ومسيرة، وبرنامج في رحاب الفقه، ورياض السيرة العطرة، والعديد من البرامج الدينية التي تشمل تفسير القرآن الكريم، والفتاوى الإسلامية، وتقدم برنامج موسوعة الفقه الإسلامي، وإذاعة القرآن الكريم يهتم بمتابعتها ملايين المسلمين كل يوم.

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وتبث إذاعة القرآن الكريم على تردد (FM 98.2)، في القاهرة الكبرى. وعلى تردد (99.6fm)، في المحلة الكبرى وعلى (90.1fm)، في الإسكندرية وعلى (98.0fm)، في مدينة بورسعيد، وعلي القمر الصناعي النايل سات 11766h.