“أدخل” تردد قناة بي أوت كيو Beoutq الجديد يناير 2020 بعد عودة البث لمتابعة جميع المباريات العالمية

من أكثر القنوات الرياضية التى لاينتهى بحث الشباب عنها تردد قناة بي أوت كيو Beoutq الجديد خاصة بعد انقطاع البث زاد التساؤل، فهناك الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة لايتركون أي مباراة عالمية أو محلية ألا ويتابعونها بشغف شديد لمعرفة أدق تفاصيل الساحة الرياضية، كما أن مجموعة قنوات بي أوت كي Beoutq التابعة لشركة كوبية كولومبية أصبحت منافس قوي لمجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS القطرية، ولكنها تعمل بدون اشتراك عن طريقة القرصنة لنقل المباريات بدون تفشير أو تقطيع على أنوع معينة من أجهزة التشغيل “الريسيفرات” بتقنية H265 لنقل جودة صورة فائقة.

يقدم موقعنا تردد قناة بي أوت كيو Beoutq الجديد بناءً على طلب متابعينا عنه، بالإضافة إلى أنواع الريسيفرات المتخصصة لتشغيل قناة بي أوت كيو Beout Q من أجل متابعة المباريات العالمية الدوري الإنجليزى والأسباني والأوروبي وغيرهم من المباريات الهامة.

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أنواع الريسيفرات المتخصصة لتشغيل قناة بي أوت كيو Beout Q

يذكر أن هناك أجهزة ريسيفرات معينة لإتاحة تردد قنوات بي أوت كيو دون غيرها، وهى على النحو التالي:

سيناتور 999.

ستار سات 2000.

أكستريم 90000.

كيوماكس H7.

T8 تايجر.

تردد قنوات بي أوت كيو Beout Q الجديد

تستطيعون ضبط تردد قناة بي أوت كيو Beout Q الجديد في أسرع وقت على أجهزة الريسيفرات المتاحية لديكم من خلال رموز الجدول الآتية:

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12344 V 27500 عمودي 5/6 نايل سات 12034 H 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11270 H 27500 أفقي 5/6 عرب سات 12207 H 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11919 V 27500 عمودي 5/6 عرب سات 12380 V 27500 عمودي 5/6

في حال أن تعرض تردد قناة بي أوت كيو Beoutq الجديد لتغيير أو انقطاع البث مجددًا سوف نوضح لكم كل مايخص القناة حتى تتمكنون من الاستمتاع بالمباريات التى تعرض على شاشتها بدون تشفير أو انقطاع.