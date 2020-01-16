اضبط| تردد قناة الأهلي الفضائية Al Ahly Tv الجديد 2020 على النايل سات لمتابعة أخبار النادي الأهلي والبرامج الرياضية

نقدم لكم متابعينا تردد قناة الأهلي الفضائية AL Ahly حيث يبحث الكثير من جماهير القلعة الحمراء عنها وتعتبر قناة النادي الأهلي أول قناة مصرية تحمل شعار أحد أندية الرياضة وتهتم بكافة أخبار النادي الأهلي بجانب نقلها للمباريات الودية والدولية للفريق، وتم تأسيسها عام 2008 وتشمل القناة على مجموعة البرامج الرياضية والتحليلية لآداء الفريق الأول لكرة القدم والفرق الأخرى وليس كرة القدم فحسب بل كافة الألعاب الرياضية بالنادي.

تردد قناة الأهلي

ومنذ انطلاقتها والبحث المكتف على تردد قناة الأهلي لأنها نجحت في اجتذاب جماهير النادي الأهلي بعرضها لمباريات الفريق في الدوري في المواسم الأولى بعد افتتاحها، لذلك حققت نجاحا كبيرا بين الجماهير، وتعمل قناة الأهلي طيلة ال 24 ساعة يوميا بمجموعة متميزة من البرامج ومباريات الأقسام المختلفة، ولكنها لم تعد القناة الوحيدة لنادي مصري فيشهد شهر يناير الحالي انطلاق قناة الزمالك أيضا ليتواجد قطبي الكرة اعلاميا.

تردد قناة الأهلي AL Ahly

ويمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الحاص بكم على تردد 12341 H لتنزيل تردد قناة الأهلي AL ahly على القمر الصناعي النايل سات حيث تميزت قناة النادي الأهلي بالعديد من البرامج الرياضية على مدار اليوم بشكل مستمر، ومنها برنامج ملك وكتابة الذي يقدمه عدلي القيعي وابراهيم المنيسي واليكم قائمة بالبرامج الأخري التي يمكن متابعتها على شاشة القناة.