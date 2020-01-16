تردد قناة بوكس موفيز الجديدة على النايل سات 2020

نرصد لكم موعد مباراة قناة بوكس موفيز الجديدة على النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات التي انطلقت مؤخرا على القمر الصناعي النايل سات، والتي تقوم ببث وتقديم باقة من أفضل الافلام الأجنبية التي يعشق مشاهدتها الكثير من محبي ومتابعي تلك الأعمال.

وقامت القناة بالبث التجريبي لها خلال الفترة الأخيرة، وربما أبرز ما يميز القناة عن غيرها هو عدم وجود أي إعلانات مما يتيح لك فرصة الاستمتاع بمشاهدة الأفلام بشكل متواصل دون فواصل أو إعلانات كغيرها من القنوات.

واستطاعت القناة خلال تلك الفترة القصيرة الاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة وحصد العديد من المشاهدين والمتابعين، نظرا للأفلام الأجنبية المتنوعة بين الأكشن والإثارة والرومانسية التي تقوم بتقديمها على شاشتها طوال ساعات اليوم مجانا.