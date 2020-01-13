“bedaya tv” إشارة تردد قناة بداية الجديد تحديث “يناير 2020” على نايل سات .. عرب سات .. أشهر برامجها “زد رصديك”

أنباء عن قرب عودة تردد قناة بداية الفضائية الجديد حيث تم إغلاق قناة 3 أبريل 2018 ، ويرجع سبب إغلاق القناة لعرضها مشهد تم فيه إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده، وذلك في بث مباشر على الهواء، ويذكر أن القناة قد تعرضت أيضا في عام 2017 لإيقاف مؤقت في يونيو 2017، وذلك بسبب بعض المخالفات الإعلامية، ومن المقرر أن يتم عودة القناة للبث المباشر، فمن المنتظر عودة القناة على نفس تردداتها السابقة على قمر نايل سات وقمر عرب سات، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير عن تردد قناة بداية الجديد bedaya tv، حيث نالت قناة بداية نصيب وافر من الشهرة طوال فترة بثها والذي بدء في العام 2015.

ومن الجدير بالذكر أن قناة بداية هي قناة سعودية تبث برامجها من مدينة الرياض، والقناة هي قناة مفتوحة مجانية بدون تشفير تقدم برامجها على مدار الساعة طوال اليوم بدون انقطاع أو توقف، وتجدر الإشارة أن القناة انطلق بثها الأول تحت مسمى قناة زواج، والقناة تصنف بانها قناة اجتماعية ترفيهية وتندرج تحت ما يسمى تلفزيون الواقع، واستطاعت القناة الانتشار السريع على مستوى المملكة ودول الخليج، ومن أشهر برامج القناة برنامج زد رصيدك، حيث قدمت القناة 6 مواسم متتالية لبرنامج زد رصديك.

تردد قناة بداية الجديد bedaya tv على نايل سات

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12054 عمودي 27500 5/6

أشهر برامج قناة بداية التي قدمتها

برنامج الناس تحكم

برنامج مكة تجمعنا

برنامج بنوتات

برنامج أخويا

برنامج شباب show

برنامج المضياف

برنامج زد رصيدك

برنامج دوافير

برنامج الصيف

برنامج حياتك

برنامج ذرية كلينيك

معلومات عامة النوع برامج واقع المالك عبد العزيز العريفي تاريخ أول بث 24 ربيع الثاني 1426 هـ1 يونيو 2005 تاريخ آخر بث 2 أبريل 2018 البلد السعودية اللغة لغة عربية المقر الرسمي الرياض الموقع الرسمي موقع القناة

تردد قناة بداية الجديد bedaya tv على قمر عرب سات

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ عرب سات 12418 افقي 27500 3/4

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ونتمنى سرعة عودة تردد قناة بداية للبث من جديد، خاصة بعد طوال انتظار عشاق القناة لعودتها مجدداً، كما يسعدنا تلقى استفساراتكم عن الترددات الخاصة بالقنوات الأخرى، فقط اترك تعليق باسم القناة، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.