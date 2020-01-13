“الإشارة الأقوى” تردد قناة بى إن سبورت بين “bein sports” الناقلة مباريات الدوري الإنجليزي .. تردد “تايم اسبورت time sport” يناير 2020 على نايل سات

نرصد لكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباريات البطولات الأوروبية والأفريقية والأسيوية والعالمية عبر الأقمار الصناعية المختلفة ( تردد قناة بي إن سبورت وتردد قناة تايم سبورت) حيث يرغب الملايين من الشباب متابعي بطولات كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى، ومشاهدتها في منازلهم بعيدًا عن ضجة المقاهي والزحمة للاستمتاع بأجواء المباريات والقدرة على تحليل أداء اللاعبين والحكام وبالتالي يتساءلون عن القنوات الناقلة لمباريات كبرى البطولات العالمية، وسط أجواء تنافسية بين الفرق المشاركة.

أقيمت مؤخرا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على الأراضي المصرية بمشاركة 24 منتخبًا، واستضافت أكبر الملاعب في مختلف المحافظات بعدد 6 ملاعب كروية كبيرة على أفضل صورة لاستضافة مباريات الكان 2019 بعدما كان مقرر إقامتها في الكونغو ولم يحدث ذلك لظروف متعلقة بعدم اكتمال الملاعب والاستعدادات بها.

تردد قناة تايم سبورت time sport

إليكم آخر تحديث عن تردد قناة تايم سبورت time sport المفتوحة على التليفزيون الأراضي كنوع من الدعم للشعب محبي الساحرة المستديرة ومتابعي الكان الأفريقي، والبيانات في الجدول التالي:

التردد 11449 استقطاب أفقي الحيز الأرضي UHF 32

تردد قناة بي إن سبورت bein sports

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لا يغفل أحد عن عملاق القنوات الفضائية مجموعة بي إن سبورت، لذلك أولى الأشياء البحثية، تردد قناة تايم سبورت time sport يونيو 2019 ورموزه على النحو الآتي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 12245 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11180 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

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يواصل موقع “عرب نيوز” تغطية جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية بعرض تحديث مستمرة عن القنوات الناقلة بطولة الكان الأفريقي في مصر.